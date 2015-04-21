Belediye Eşbaşkanları Yolları İnceledi

Tunceli Belediye Eşbaşkanları Mehmet Ali Bul ve Nurhayat Altun, kent genelindeki bütün mahalle yol ve kaldırımlarını inceleyerek 2015 yılı yol planlamaları oluşturdu.Belediye Eşbaşkanları Mehmet Ali Bul ve Nurhayat Altun, Fen İşleri Müdürü Bülent Yeşilgöz ve teknik personelle, mahalle yol ve kaldırımlarını inceleyerek, 2015 yılında yapılacak asfalt, beton, yeni yol açma ve kaldırım çalışmaları hakkında planlama yaptı. İncelemelerinin ardından açıklama yapan eşbaşkanlar, bütün mahallelerde ihtiyaç duyulan yol ve kaldırım hizmetlerinin titizlikle yürütüleceğini ifade etti.