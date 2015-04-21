Başkan Gümrükçüoğlu Yomra’dan Yüzde 90 Destek Bekliyor

Partisinin milletvekili adaylarıyla birlikte Yomra ilçesine çıkartma yapan Trabzon Büyükşehir Belediye başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Yomra’dan en az yüzde 90 oy desteği beklediğini söyledi.AK Parti Yomra ilçe binasında düzenlenen törende partililerine seslenen Başkan Gümrükçüoğlu, “Ben bu topraklarda büyüdüm, bu topraklarda yetiştim. Burada İbrahim Sağıroğlu ve Mustafa Pehlivan kardeşlerimden ayrıca bir büyük fedakârlık bekliyoruz. Yomra’nın bizleri Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve bir kıymet olarak Trabzon’a gönderilen Teşkilat Başkanımız Süleyman Soylu’ya ve milletvekili adaylarımıza mahcup etmemesini arzu ve istirham ediyoruz” dedi.“Bizim işimiz hizmetkârlık, gece gündüz Yomra’mızın, ülkemizin ve Trabzon’unun ne problemi varsa elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyuyoruz” diyen Gümrükçüoğlu, “Bakın kapalı spor salonu burada, Kredi Yurtlar Kurumu’nun master ve doktora öğrencilerine yaptırdığı yurtlar burada. Kaşüstü’nde bir dev hastane yapıldı. Burası o hastaneyi istedi biz o zaman daha bürokrattık gerekeni yaptık. İşte milletvekili adayımız Nihat Tosun burada, o hastane için gerekeni yaptı. Yomra’da yol, suda ve hangi hizmette eksiğimiz varsa Allah’ın izniyle tamamlayacağız. 20 milyonluk yol betonlaması için ihale yapıyoruz. Ayrıca ısı yükselince hemen asfalt üretimine başlayacağız. Bizim asfalt plentimiz saatte 2 bin 400 ton asfalt üretiyor ve 24 saat çalışacak. Beş yılın sonunda her hangi bir arkadaşımız ‘benim köyüme, yoluma, suyuma bakılmadı’ diyemeyecek. Bunun sözünü biz veriyoruz siz de bunu herkese iletin. Biz 50 kişiyiz. 49 aday adayımıza Sayın Teşkilat Başkanımızda eklendi. Bakın burada aday adaylarımız var. Adaylarımız gibi çalışıyorlar. Hep bir ve beraberiz, çok partili hayatın başladığı günden beri Menderes’in ortaya koyduğu, sonra çeşitli kesintilere uğrayan demokrasinin yolcusuyuz” şeklinde konuştu.Başkan Gümrükçüoğlu, Yomra ilçesinden en az yüzde 90 destek beklediklerini dile getirerek, “Yomra bu seçimde asli varlığını ortaya koymalıdır. Bu seçimde diğer partilerinde Yomra’dan adayları olabilir. Biz hepsine başarı diliyoruz ama sizin bütün oylarınızı 12 yıldır Yomra’nın hizmetkârlığını yapan AK Parti’ye istiyoruz. Geçtiğimiz 13 yıla baktığımızda hizmeti kim yapmışsa onu takdir etmenizi istiyoruz. Yomra yükselen bir yıldız ve yükselen bir yıldız olmayı sürdürmesinin yolu, hizmetkârlığı en büyük makam sayan bizlere desteği devam ettirmenizdir. Yomra’dan en az yüzde 90 destek bekliyorum” diye konuştu.