AK Parti Trabzon Milletvekili Adayları AK Partili Gençlerle Buluştu

AK Parti Trabzon Milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor.AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ve Trabzon Milletvekili Adayları Süleyman Soylu, Muhammet Balta, Ayşe Sula Köseoğlu, Adnan Günnar, Nihat Tosun ve Salih Cora, İl Gençlik Kollarının düzenlediği kahvaltılı toplantıda AK Parti Trabzon gençliğiyle bir araya geldi. Toplantıya İl Gençlik Kolları Başkanı Halim Yılmaz, milletvekili aday adayları ve İlçe Gençlik Kolları Başkanları ve çok sayıda partili katıldı.Başkan Haydar Revi, burada yaptığı konuşmada gençlere önemli görevler düştüğünü belirterek “Sizin amacınız sadece üniversite okumak ve bitirmek olmasın, memleket meseleleriyle de yakından ilgilenin. STK’larda aktif olarak rol alın ve gündemi çok yakından takip edin. Trabzon’la alakalı her ne olursa olsun bütün meseleleri birlikte konuşabilir ve istişare edebiliriz. Bizim kapımız da makamımız da gençlerimize her daim açık bunu özellikle belirtmek istiyorum. Trabzon’da belirlemiş olduğumuz hedefimize doğru adım adım ilerlerken siz gençlerimize önemli görevler düşüyor, Allah yar ve yardımcımız olsun” şeklinde konuştu.Revi’nin ardından söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili adayı Süleyman Soylu, Ankara’ya 6 milletvekili ile güçlü bir şekilde gideceklerini ifade ederek “Siz gençlerimizin bu yoğun katılımı bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. 7 Haziran Genel Seçimlerinde Trabzon’dan çıkaracak olduğumuz 6 vekille Ankara’ya güçlü bir şekilde gideceğiz. Trabzon’a bugüne kadar çok şey yapıldı ve bu yapılanların devamı için yeni şeylerin yapılması için yani yeni Trabzon için siz gençlerimiz bizlerle birlikte gece gündüz çalışacaktır, buna inancım tamdır. Bu gözlerinde enerjiyi ve Türkiye sevgisini gördüğüm Trabzon gençliği yazılacak olan tarihin mihenk taşlarından biri olacaktır” şeklinde konuştu.AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Avukat Ayşe Sula Köseoğlu da AK Parti’nin gençlere verdiği değeri dile getirerek “Partimiz gençliğe önem veren bir partidir. Çünkü gençler yer yüzündeki tüm mazlumların umududur” dedi. Uzun yıllardır avukatlık yaptığını ifade eden Köseoğlu, bir anne olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gençlerin ve kadınların yanında yer alacağını belirtti. AK Parti’nin kadın ve gençliğe önem veren bir parti olduğunu da hatırlatan Milletvekili adayı Köseoğlu, AK Parti’nin iktidara gelmesiyle genç ve kadın milletvekili sayısının da arttığını belirtti. Köseoğlu, “Partimiz gençlere ve kadınlarımıza büyük bir önem veriyor. Kadınlarımız partimizin çeşitli kademelerinde önemli görevlerde bulunuyor. 4 milyon kadın üyesi ile bütün dünyaya örnek olan partimiz kadın milletvekili sayısını artırarak, kadınlarımızın aktif siyaset yapmasının da önünü sonuna kadar açtı. Kadına ve gençliğe önem veren bir partide bulunmaktan son derece mutluyum. Allah’ın izni ile TBMM’de kadınlarımızın sesi olacağım” diye konuştu.Gençlerle sohbet eden Köseoğlu, “Gençler bu milletin umududur. Gençler, yer yüzündeki tüm mazlumların umududur. Gençler, Sultan Alparslan’dan Osmangazi’ye Gazi Mustafa Kemal’den Adnan Menderes’e, Turgut Özal’dan Necmettin Erbakan’a kadar uzanan bir kutlu davanın kahraman neferleridir. Yarınlarımız olan geleceğimiz olan umudumuz olan gençler, istikbalin siyasetçileri, yarının idarecileridir” diye konuştu.Köseoğlu, gençlerin topluma katılımını ve özgüvenlerinin yüksek olmasını sağlama yönünde sorumlulukları bulunduğuna inandığını dile getirdi. Köseoğlu, "Nitekim AK Parti, gerek yerel gerek genel anlayışta seçilme yaşının 25’e indirilmesi hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın da kamuoyuna deklare ettiği şekilde seçilme yaşını 18’e indirme yönündeki hedefimiz, gençlere verilen önemi göstermektedir" ifadelerini kullandı.