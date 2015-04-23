Tokat’ta 23 Nisan’a Hava Muhalefeti Engeli

Tokat’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları olumsuz hava şartları nedeniyle Hüseyin Akbaş Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı.Tokat’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı tarafından çelenk sunulması ile başladı. Havanın soğuk ve yağışı olması nedeni ile Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak olan program Hüseyin Akbaş Spor Salonu’na alındı. Halk oyunları gösterilerinin ardından öğrenciler mini bir konser verirken, çeşitli sportif etkinlikler yapıldı. Kutlama programına Tokat Valisi Cevdet Can, AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı İlbaş, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Alacakurt, İl Emniyet Müdürü Osman Balcı, İl Genel Meclis Başkanı Adem Dizer, öğrencilerle vatandaşlar katıldı. Protokol mensupları programın sonunda anaokulu öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.