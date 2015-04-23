Niksar’da 23 Nisan Coşkusu

Tokat’ın Niksar ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı. Hava muhalefeti nedeniyle ilçe kapalı spor salonunda düzenlenen programda küçükler kadar büyükler de eğlendi.İlçedeki program, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Bedir Arslan’ın Kaymakamlık binası önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Ardından kutlama programı kapalı spor salonunda devam etti.Hava muhalefeti sebebiyle ilçe Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen tören Kaymakam Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Olcay Turan ve Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Dönmezoğlu’nun öğrencileri ve halkı selamlamasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.Törende bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Bedir Arslan, “Cumhuriyet güneşinin berrak yüzünü vatan ufkunda gösterdiği gün olan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 95. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanıyla kavuşmuş olduğumuz, bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını daha sevinç ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde ve onun ‘Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve karalılığı kurtaracaktır’ öngörüsüyle tutuşturulan bağımsızlık meşalesi, 23 Nisan 1920 Cuma günü Ankara’da, Anadolu’nun dört bir yanını aydınlatan bir güneş haline gelmişti. Işığını tarifsiz bir tutkuyla vatana gönül verenlerin gayretinden, azminden, kararlılığından birlik ve beraberliğinden alan bu güneş, aynı zamanda ülkemizin kışını bahara baharını yaza döndürecek bir dirilişin müjdecisiydi. İşte o diriliş ruhu, vatan ve millet sevgisi, bayrak sevdası, bağımsızlık tutkusu bir milleti şaha kaldırdı” dedi.TOKİ Ulucan Ortaokulu ve İhsan Karatay Ortaokulu organizesiyle yapılan kutlama programında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından çeşitli hediyeler verildi.Programda gösteriler kısmında ayrıca ilköğretim okulları arasında yakan top, mendil kapmaca, halat çekme oyunları oynayan çocuklar hem eğlendiler hem de yarıştılar.Ödül töreninin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli tarafından halet çekme yarışması ise büyük bir heyecana sahne oldu.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması İhsan Karatay Ortaokulu Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından sona erdi.Düzenlen törene ayrıca Niksar Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Olcay Turan ve Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Dönmezoğlu, daire müdürleri, aileler ve öğrenciler katıldı.