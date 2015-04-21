Kardeş Okul Seçtikleri İlkokul Öğrencilerini Sevindirdiler

Tokat’ın Niksar ilçesinde GOP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ticareti Lisesi) öğretmen ve öğrencileri, kardeş okul seçtikleri Yolkonak Merkez İlkokulu’nu ziyaret edip çocuklara hediyeler verdi.“Orada bir okul var uzakta, gitmesek de gelmesek de o okul bizim...” düşüncesiyle GOP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kooperatifi Kulübü öğretmen ve öğrencileri ilçeye bağlı Yolkonak Merkez İlkokulu’nu ziyaret etti. Ziyarette ilkokula bir adet bilgisayar ve projeksiyon cihazı ile öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi.Konuyla ilgili bilgiler veren GOP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ticareti Lisesi) Kooperatifçilik Kulübü Danışman Öğretmeni Sait Arslan, her yıl bir okula giderek ziyaret ettiklerini belirtti. Arslan, “Bu etkinlik sayesinde Kooperatifçilik Kulübü öğrencileri ile okul öncesi öğrencilerin kaynaşması ve paylaşma sağlandı. Öğrencilerin gözlerinde manevi bir doyum sağlandığı görüldü. Velilerin hazırlamış olduğu yiyecekleri misafir olarak bize ikram eden Yolkonak Merkez İlkokulu personeline ve müdüre hanım Özge Ankıtcı’ya teşekkür ederiz. Bu etkinliğin hazırlanmasında tarih öğretmeni Hakan Öz’e, formatör Şükrü Bayram’a ve GOP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul idaresi ve okul Müdürü İsmail Doğan’a teşekkür ederiz” dedi.