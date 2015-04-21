Tredaş Spor, Anadolu Şampiyonası’nda İz Bıraktı

TREDAŞ Spor, 07-11 Nisan 2015 tarihleri arasında Balıkesir’de yapılan Basketbol Yıldız Erkekler Anadolu Şampiyonası müsabakalarında, müthiş bir performans sergileyerek, turnuvaya katılan ve izleyen tüm basketbol severlerin takdirini topladı.Turnuvanın en değerli oyuncusu ve sayı kralı TREDAŞ Spor Kulübü’nden Erdem Yiğit Esendal olurken, TREDAŞ Spor Kulübü’nün alt yapısından yetişen ve aynı zamanda takım kaptanı olan Esendal, attığı 134 sayı ve 60 asistle turnuvaya damga vurdu.TREDAŞ SPOR ANTRENÖRÜ HAKAN GAMTURE: "TÜRKİYE’DE HERKES TARAFINDAN İLGİYLE TAKİP EDİLEN BİR KULÜBÜZ"TREDAŞ Spor Antrenörü Hakan Gamture, şampiyonada oynadıkları oyunun takdir topladığını ifade ederek, turnuvaya katılan tüm basketbol severler tarafından saygı görmelerinin kendisini gururlandırdığını bildirdi.Alt yapıdan yetişen takım kaptanı Erdem Yiğit Esendal ile gurur duyduğunu dile getiren Gamture, "Bir antrenör için en değerli ödül, yetiştirdiği oyuncusunun başarılı olmasıdır. Hedefleri daima büyük olan TREDAŞ Spor, bundan sonra başarılı sonuçlar almaya ve yıldız oyuncular yetiştirmeye devam edecektir. Türkiye’de herkes tarafından ilgiyle takip edilen bir kulübüz. Birçok oyuncumuz da bu turnuvadan sonra büyük kulüplerin transfer listesine girmişlerdir" dedi.TREDAŞ Spor Kulüp Başkanı Bünyamin Gılbaz ise yaptığı açıklamada, Tekirdağ’ı ve Marmara’yı Türkiye’de en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek "Kulübümüz Tekirdağ ilinde basketbol alanında başarılı faaliyetlerine Marmara Şampiyonu olarak Anadolu Şampiyonasına katılarak bir yenisini daha eklemiştir. Bu başarıyı daha yukarılara taşımak için tüm gücümüz ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Anadolu Şampiyonası gibi önemli bir turnuvaya katılarak başarı sağlayan kulübümüze katkıları bulunan başta IC Holding’e ve değerli yöneticilerine, velilerimize, idari ve teknik heyetimize, sporcularımıza ve bu spora gönül veren sevgili Tekirdağlılara teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerini kaydetti.