Trakya Belediyeler Birliği Trakyakent 2015 Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Düzenlendi

Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği Trakyakent’in 2015 Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda yapılan toplantıda, Trakyakent Başkanı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın Başkanlığında gündem maddeleri karara bağlandı. Toplantıda yeni Encümen Üyeleri, Kültür Komisyonu Üyeleri ve Plan Bütçe Komisyonu Üyeleri seçimleri gizli oylama ile yapıldı. Yapılan oylamada Birlik Encümen Üyeliği seçiminde eski üyeler Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Vize Belediye Başkanı Sedat Balkı ve Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu tekrar seçilirken, Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel’in yerine eski Kültür Komisyonu Üyesi Büyükmandıra Belediye Başkanı Sertaç Balyemez seçilerek, Trakyakent’in Encümenini oluşturdu.Olağan Meclis Toplantısı gündemi kapsamında Birlik Kültür Komisyonu Üyeleri ve Plan Bütçe Komisyonu Üyeleri de açık oylama ile değişti. Buna göre, Kültür Komisyonu Üyeleri Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker, Keşan Belediye Meclis Üyesi Bayram Şeker, Muratlı Belediye Meclis Üyesi Aysel Altaç, Vize Belediye Meclis Üyesi Aynur Özbirge ve Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Meral Özdemir olurken, Plan Bütçe Komisyon Üyeleri de Yenimuhacir Belediye Başkanı Recep Ordu, Kapaklı Belediye Meclis Üyesi Sami İkizler, Malkara Belediye Meclis Üyesi Hikmet Altuğ, Vize Belediye Meclis Üyesi Serhan Top ve Kırklareli Belediye Meclis Üyesi Sedat Bilgiç oldu."BUNDAN BÖYLE BEN DE TRAKYA’NIN ABİSİYİM"Toplantıda konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, tüm üye belediyelerin Trakyakent olarak yanlarında olduklarını ifade etti. Başkan Albayrak, Trakyakent yönetimi olarak bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, "Bundan sonraki süreçte Trakyakent’e yoğunluk vereceğiz. Bana bu şehirde Tekirdağ’ın Kadir Abisi diye hitap ediyorlar. Ben bundan böyle Trakya’nın da Kadir Abisiyim. Siz değerli başkanlarım ve üyelerimiz ile birlikte Birliğimizi çok daha pozitif ve verimli hale getireceğimize inanıyorum. Trakyakent ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak Trakya’daki tüm belediyelerimizin yanındayım. Burada olduğunuz için hepinize teşekkür ederim" diye konuştu.