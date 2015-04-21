Tekirdağ’da Tarımda Hibe Almaya Hak Kazanan Projelerin Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Tekirdağ’da ’Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar 9. Etap’ kapsamında hibe almaya hak kazanan projelerin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Tekirdağlı yatırımcılara 15 milyon hibe destek verileceğini açıklaması sonrası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Tekirdağ İl Müdürlüğü’ne sunulan 49 projeden 24’ü kabul edildi. Bu kapsamda Tekirdağ’da hibe almaya hak kazanan projelerin tanıtım toplantısı düzenlendi.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Tekirdağ İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan bilgilendirme toplantısına Tekirdağ Valisi Enver Salihoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Tekirdağ İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve çok sayıda yatırımcı katıldı. Toplantıda, ’Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar 9. Etap’ kapsamında hibe almaya hak kazanan projelerle ilgili Tekirdağlı yatırımcılara bilgiler verildi.Toplantıda konuşan Tekirdağ Valisi Enver Salihoğlu, hibe desteğinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Geçen sene 12 proje uygun görülmüş bunlardan maalesef 9 tanesine sözleşme hazırlanmış. Diğerleri ise herhalde çeşitli sebeplerden onaylanmamış. Sonuç itibariyle ilimize ayrılan bu 3 projenin uygulamaya geçirilmediği anlaşılıyor. Bu sene ise proje sayısı artmış hibe miktarı yükselmiş olduğuna göre geçen senekine oranla 6 ve 7 proje imzalanmasa fazla bir anlam olmaz. O nedenle lütfen geçen projeleri, yatırımcılarımızın başka sebeplerden dolayı sözleşme imzalamaktan kaçmamalarını diliyorum. Aksi takdirde ilimize gelmesi gereken birkaç milyonluk hibe gelmemiş olacak ve başka illere de gitmemiş olacak. Çünkü müracaat zamanları da geçtiği için siz proje sahibi yatırımcılara tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Çünkü geçen seneye göre gerçekten oldukça yüksek bir mebla bu miktar, bunu değerlendirelim" dedi."MAKSAT ÜLKENİN GENEL KALKINMASIDIR"Amaçlarının Türkiye ekonomisine katkı sağlamak olduğunu belirten Vali Salihoğlu, "Yine bu tür hibe yatırımlarda rastladığımız bir yanlış alışkanlık da bazıları bu formülü bulsa da kendi yüzde 50’sini kullanmadan sadece devletin verdiği hibe ile bu işi halledelim diyor. Sayıları az da olsa da aranızda böyle yatırımcı olduğunu düşünmüyorum. Ama bunun da rastlanan bir usul olduğunu deneyimlerimiz bizlere gösteriyor. Çeşitli yerlerde bunun örneklerini gördük. Kötü örnekler bizlere teşkil olmasın, iyi örnek olsun. 100 bin lira alıp 500 bin liralık proje gerçekleştiren girişimci yatırımcılarımız da var. Bu iyi, güzel örnekleri alalım. Tekirdağ’ımızda tarımsal yatırımlarda hem çiftçilere bu işle ilgili çok iyi örnekler teşkil ettiler. Gördüğümüz birçok hayvansal ürünleri işleyen tesisler ve tarım ürünlerini işleyen tesisler burada pırıl pırıl üretim yapıyor. Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor ve kendi ihracatına katkı sağlıyor. İstihdama katkı sağlıyor. Devlet de bunun karşılığında küçük çapta bu tür yatırımlara hibe destekleri sağlıyor. Maksat ülkenin genel kalkınmasıdır. Hepimiz iş yapacağız ondan bir gelir kazanç elde etmek lazım. Bu iki dengeyi hem devletin hibesine kendi katkınızı en iyi şekilde kullanarak hayırlı, yaralı ülke ekonomisine, aile ekonomisine, bireysel ekonomiye katkı sağlayacağını ümit ediyorum" ifadelerini kaydetti.