Tekirdağ Barosu’ndan Eski Eşi Tarafından Kurşunlanan Jale Soydan Olayına Kınama

Tekirdağ Baro Başkanlığı, İzmir Barosu üyesi Av. Jale Soydan’ın eski eşi turizmci 64 yaşındaki Salik K.’nın tabancayla kurşun yağdırması sonucu ağır yaralanması olayını kınadı.Tekirdağ Baro Başkanlığı tarafından yayınlanan kınama mesajında, "İzmir Barosu üyesi meslektaşımız Av. Jale Soydan, 14 Nisan tarihinde eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve ağır yaralanmıştır. Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekte olan meslektaşımızın durumu ciddiyetini korumaktadır. Tekirdağ Barosu olarak meslektaşımıza yapılan saldırıyı kınıyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.