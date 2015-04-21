Park Yasağına Uymayan Sürücüye 88 TL Ceza

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yanlış parklara göz açtırmayan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, aracını yanlış yere park eden sürücüye 88 TL para cezası kesiyor.Özellikle havaların ısınması ile birlikte ilçede artan araç sayısı ve sürücülerin araçlarını rastgele park etmeleri, trafikteki sorunları artırmaya başladı. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri sorunun önüne geçmek için park yapılması yasak olan bölgelere park yaparak trafik akışını zora sokan araçların önce fotoğrafını çekiyor, ardından 88 TL para cezası kesiyor.Ekipler, özellikle Atatürk Caddesi’nde bulunan Paralel Süreli Park Yeri tabelası sayesinde sürücülerin araçlarını en fazla 15 dakika park edebileceklerini belirtti.