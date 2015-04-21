Namık Kemal Üniversitesi’nde Rektörlük Seçimi Gerçekleşti

Namık Kemal Üniversitesi’nde 6 adayın yarıştığı rektörlük seçimi gerçekleşti.NKÜ Rektörlük Konferans Salonu’nda yapılan seçim öncesi Divan Kuruldu. Divanda Prof. Dr. Murat Altın, Doç. Dr. Melek Koçak, Yrd. Doç. Dr. Nurşen Öntürk yer aldı. Divanının yerini almasının ardından akademisyenler sandık başına gitti. Katılımın yüksek olduğu seçimde 482 akademisyenden 468’i oy kullandı.Saat 17.00’de açılan sandıklardan geçerli 457 oyun 216’sını mevcut rektör Prof. Dr. Osman Şimşek, 125’ini Prof. Dr. Burhan Arslan, 78’ini Prof. Dr. Hasan Boynukara, 30’unu Prof. Dr. Özer Göktepe, 5’ini Prof. Dr. Rehat Faikoğlu alırken, Prof. Dr. Servet Varış’a 1 oy çıktı. 14 akademisyenin oy kullanmadığı seçimde 11 oy geçersiz sayıldı.YÖK’ün belirlediği takvime göre yapılan seçim sonuçları 24 Nisan 2015 tarihine kadar YÖK’e gönderilecek.