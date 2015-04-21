Malkara Polisi Öğrencilere Trafik Eğitimi Verdi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesi Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencileri trafik kuralları konusunda bilgilendirmek amacıyla Murat Erbay İlkokulu’nda yaklaşık 150 öğrenciye ’Sürücü Yaya Eğitimi Semineri’ verildi.Murat Erbay İlkokulu Konferans Salonunda öğrencilere hitap eden polis memuru Salih İleri, yolda ve kavşaklarda kontrollü yaya geçişi kurallarını anlatarak, emniyet kemeri takmanın büyük önem taşıdığına dikkat çekti.Seminere eşlik eden öğretmenler, uygulamanın öğrenciler açısından çok faydalı olduğunu, emniyet mensuplarının çalışmalarından büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Trafik eğitimi sonunda seminere katılan öğrenciler, polis memuru Salih İleri’ye teşekkür ederken, Sürücü Yaya Eğitimi Semineri’nin Malkara ilçe merkezindeki okullarda devam edeceği belirtildi.