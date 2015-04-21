Çerkezköy’de Örnek İş Yerlerine Sertifika Verildi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde ’Örnek Gıda İş Yeri Belgesi’ almaya hak kazanan işletmelere sertifikaları verildi.Çerkezköy’de, Gıda İş Yerleri Değerlendirme Komisyonu tarafından 2015 yılı gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için; gıda iş yerlerinin teknik ve sağlık şartlarına uygunluğu, temin, üretici ve tüketici menfaatleriyle halk sağlığını korumak, gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin gıda mevzuatına uygunluğunun denetim ve kontrolü çalışmaları sonucunda 2015 yılında ’Örnek Gıda İş Yeri’ olarak seçilen 8 işletme sertifika ile ödüllendirildi.Düzenlenen törende Çerkezköy Tepe Ortaokulu kantini yetkilisi Kamil Şensoy, Yalı Restaurant yetkilisi Merve Açkıcı, Trakyum Restaurant sahibi Oktay Çiftçi, Glory Area yetkilisi Ahmet Yüzbaşı, Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki Eğitim Merkezi Kız Teknik ve Meslek Lisesi Yemekhanesi için Müdür Tuğrul Selimoğlu, Çerkezköy Hacı Fahri Zümbül Kız Teknik ve Meslek Lisesi Uygulamalı Anasınıfı Yemekhanesi için müdür Talat Mutlu, Çerkezköy Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi kantini sahibi İbrahim Kadakal ve Özcanlar Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş yetkilisi Sait Yazı sertifikalarını Çerkezköy Kaymakamı Metin Kubilay’ın elinden aldı.Sertifika törenine Çerkezköy Kaymakamı Metin Kubilay, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü İsa Altay, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İrfan Danışmaz ve çok sayıda işletme sahibi katıldı.