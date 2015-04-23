23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Tekirdağ’da Coşku İle Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tekirdağ’da coşku ile kutlandı.Tekirdağ’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında sahil dolgu alanda ’1. Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Şenliği’ düzenlendi. Sahil dolgu alanında bulunan Anfi tiyatro sahnesinde minik öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu. Tekirdağ merkez ilçe Süleymanpaşa Belediyesi’nin organize ettiği şenlikte, çocuklara hediyeler ve balonlar verildi.Şenlikte, Süleymanpaşa Belediyesine bağlı halk oyunları ekiplerinin yöresel oyunları izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Şenliğe, Tekirdağ Valisi Enver Salihoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Ekrem Eşkinat, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Halis İşler ve çok sayıda vatandaş katıldı.