Samsun’da Kene Mücadelesi Başladı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca temin edilen kene ilaçları İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri personellerince ücretsiz uygulanacak.Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kadir Güven konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlk aşamada temin edilen 2 ton ilaçla yaklaşık 100 bin büyükbaş hayvan ilaçlanacak. Ayda bir tekrarlanması planlanan ilaçlama sonbahar mevsimine kadar devam edecek. Hayvanlar kene istilasından korundukça keneler ile bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından korunmak mümkün olacaktır. İnsan ve hayvanların bulundukları yerlerde yaşayan kenelere karşı hayvanlarda yürütülecek ilaçlama çalışmaları ile kan emme zinciri kırılarak kırsal yaşamda faaliyet gösteren özellikle çiftçilerde hastalık riski azaltılmış olacaktır. Bu mücadeleye katkı sunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yusuf Ziya Yılmaz’a teşekkür ediyoruz” dedi.