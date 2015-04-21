ODÜ’den YEDAŞ’a Teşekkür Belgesi

Ordu Üniversitesi (ODÜ) tarafından düzenlenen ’3. Robot Yarışması’na destek veren YEDAŞ’a teşekkür belgesi verildi.Ordu Üniversitesi tarafından düzenlenen Sumo Robot, El Yapımı Çizgi İzleyen Robot ve Hazır Kit Çizgi İzleyen Robot olmak üzere toplamda üç kategoride gerçekleştirilen 3. Robot Yarışması’nı desteklemeyi kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) projesi olarak gören ve etkinlik kapsamında dereceye giren öğrencileri çeşitli hediyelerle teşvik eden YEDAŞ’ın Genel Müdürü Nurettin Türkoğlu, genç girişimcilerin inovasyon hedefli projelerine her zaman kapılarının açık olduğunu belirterek, "Gençlerimizi üretmeye, farkındalık yaratmaya davet ediyoruz" dedi.“İNOVASYON HEDEFLİ PROJELERİ DESTEKLİYORUZ”Ülke genelinde birçok enerji ve inovasyon eksenli yarışmalara davet edildiklerini ve başarılı projelere de destek verdiklerini belirten Genel Müdür Türkoğlu, "Günümüzün rekabetçi koşullarında sürdürülebilir başarının sırrı, yenilikçi düşünce, değişim-gelişim ve yeni teknolojiye sahip olmaktır. Bu sürecin anahtarı da AR-GE çalışmalarıdır. YEDAŞ olarak, Ankara ODTÜ Teknokent ve Samsun OMÜ Teknopark’ta Ar-Ge Ofisleri kurduk. Teknoloji ve İnovasyon başlığı altında çalışmalarını yürüten Ar-Ge Ofislerimiz, hazırladıkları birçok proje ile çeşitli ödüllere layık görüldü. Katılım sağladığımız yarışmalarda ise öğrencilerimizi Amerika’da ve Avrupa’da gerçekleşen teknoloji kamplarına göndererek, projelerinde daha başarılı ve sürdürülebilir olmalarını sağladık" diye konuştu.200 KABİN KONTROL VE KUMANDA EDİLECEKODTÜ Teknokent ve OMÜ Teknopark Ofisi’nde çalışan uzman mühendislerince hazırlanan ve kırsalda elektrik dağıtım kabinlerini kontrol ve kumanda edebilecek olan Smart FEEDER Sistemi’nin Samsun’da 50 kabinde kurulduğunu kaydeden Türkoğlu, "Tamamen şirketimizin içerisinde istihdam ettiğimiz ve alanlarında oldukça profesyonel mühendislerimizce, kırsal bölgelerde elektrik dağıtım kabinlerini kumanda ve kontrol edilebilecek Smart FEEDER Sistemi’ni geliştirdik. İlk etapta pilot bölge seçilen Samsun’da 50 kabini kontrolünü başarılı bir şekilde sağladık. Kısa süre içerisinde bu kabin sayısını 200’e çıkaracağız. Kurulan bu sistem ile şebekenin yönetimini detaylı ve kırılımlı olarak yapabiliyor olacağız. Geliştirilmiş olduğumuz sistem için herhangi lisans, yazılım ya da donanım bedeli ödemedik" şeklinde konuştu.YEDAŞ’A TEŞEKKÜR BELGESİEtkinlikte, jüri üyeliği yapan YEDAŞ Ordu İl Koordinatörü Ümit Yaşar Kışla’ya, Ordu Üniversitesi (ODÜ) adına teşekkür belgesi veren Rektör Vekili ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Saim Zeki Bostan ise, YEDAŞ Genel Müdürü Nurettin Türkoğlu’na projeye vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ederek, "Nurettin bey ve Ümit beye yarışma hakkında bilgi verdiğimizde, YEDAŞ olarak yarışma içerisinde yer almaktan onur duyacaklarını belirttiler. Ve yarışma neticesinde dereceye giren öğrencilerimizi ödüllendirdiler. YEDAŞ ailesine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.Genel Müdür Türkoğlu da ODÜ ailesini paydaşları olarak gördüklerini ve genç girişimcilerin teknoloji tabanlı projelerine destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.