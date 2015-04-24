Mehmetçik Vakfı’ndan Almanlara Tepki

TSK Mehmetçik Vakfı Samsun İl Temsilcisi E.Tnk.Kur.Alb. İbrahim Yıldırım, bugün Çanakkale Savaşları’nın 100. yıl dönümü törenlerine düşük rütbelerle katılan Almanlara tepki gösterdi.Almanlarla Birinci Dünya Savaşı ve Çanakkale Savaşlarında aynı cephelerde savaştıklarını belirten TSK Mehmetçik Vakfı Samsun İl Temsilcisi E.Tnk.Kur.Alb. İbrahim Yıldırım, “Bugün hem Çanakkale Savaşları’nın 100. yıl dönümü hem de Ermeni tehcir harekatının başladığı gün olarak kutlanıyor. Biz bugün Çanakkale muharebenin başladığı günü kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu törenlere bütün devlet başkanlarını davet etti. Benim üzüntüm Birinci Dünya Savaşı’nda, Çanakkale Muharebesinde Almanlarla birlikte bütün cephelerde beraber mücadele etmemize rağmen, Almanların batıdaki yüklerinin hafiflemesi için Mehmetçiklerin kanını, canını feda etmesine rağmen Almanlar bugün Çanakkale’de çok düşük seviyede kendilerini temsil etmeleridir. Ben şahsen Almanları protesto ediyorum. 530 civarında da Alman Çanakkale Savaşı’nda ölmüşlerdir. Fakat Almanlar maalesef müttefikliklerini bugün burada göstermemişlerdir. Dünde Almanya Cumhurbaşkanı da Ermeni tehcir olayını soykırım olarak nitelendirmiştir” dedi.Çanakkale muharebesinde toplam 700 Almanın görev yaptığını belirten Yıldırım, “Çanakkale muharebeleri esnasında 5. Ordu Komuta Liman Von Sanders savunma tertiplenmesini değiştirerek ağır zayiata yol açmasına rağmen muharebeden önce Çanakkale’nin savunması için Genel Karargahımıza samimi ve uygun tekliflerde bulunmuş ve muharebeler esnasında zaman zaman özel surette Alman Başkumandanlığı’na da müracaatlarda bulunarak ordumuz için top, cephane, fenni malzeme ve benzeri yardımları elde etmeye çalışmış ve Alman denizaltılarının Ege Denizi’nde faaliyete geçmesi hususunda ısrarlarda bulunarak sağlamıştır. Zamanla takviye edilerek mevcudu 25 Piyade Tümenine yükselen 5. Ordu’nun birliklerinde bazı Alman subayları da görevlendirilmiştir. Kolordu ve Tümen Komutanları Weber, Konnengiesher, Trommer, Back Paşalar, Karargah Kurmay Subayları Toveney, Egeert, Albrevht, Mühlman, Topçu Komutanları da Albay Gresman Werle’dir. 5. Ordu Komutanı Liman Von Sanders Paşa, bu Alman subaylarını şahsiyetlerini pek iyi takdir etmiş olduğu Mustafa Kemal Atatürk, Mareşal Fevzi Çakmak, Esat Paşa gibi Türk komutanlarının maiyetinde çalıştırmıştır. Adı geçen Alman subaylar arasında Konnengiesher Paşa ile Albay Sonderstern gibi komutanlar muharebelerde yaralanmışlar ve özellikle Conkbayırı Muharebeleri’nde 28. Piyade Alay Komutanı olarak görevli bulunan ve beş yerinden yaralanmış olmasına rağmen vazifesinden ayrılmayan Hunger, emsallerin arasında temayüz etmiştir. Bir ara Alman İstihkam Bölüğü Seddülbahir bölgesine getirilmiş, ancak eratı bizim iklim, iaşe ve çetin muharebe şartlarına tahammül edemeyerek zayiat vermiş, çok zayıfladığından lağvedilmiştir. Bu bölüm Seddülbahir’e ilk geldiği zaman bu bölgenin komutanı Alman Weber Paşa ‘bu bölüğü göndereceklerine 30 mermi gönderseydiler daha faydalı olurdu’ demiştir” diye konuştu.