Hemşireler Haftalarını Kutlayacak

"Hemşirelik Haftası" 12-18 Mayıs tarihleri arasında Samsun’da çeşitli etkinliklerle kutlanacak.Hemşirelik Haftası programını hazırlayan komisyon, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özen Kulakaç başkanlığında toplandı. Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Nermin Kılıç, son toplantıya katılarak komisyon çalışmalarına destek verdi.ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANACAKHemşirelik Haftası’nda bu yıl ’Hemşirelik ve Bakım’ temasının işleneceğini açıklandı. Etkinlikler “İyi Bakım, Hızlı İyileşme” sloganıyla 12 Mayıs 2015 Salı günü saat 09.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayacak. Hemşirelik Haftası kapsamında ilk olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Konferans Salonunda, Uluslararası Hemşireler Birliği’nin (ICN) 2015 yılı teması “Hemşireler, Değişim İçin Bir Güç: Etkin Bakım, Etkin Maliyet”, Yrd. Doç.Dr. Afitap Özdelikara tarafından sunulacak. Ardından Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadriye Buldukoğlu, "Hemşirelikte Değer Ortaklığı: Olanaklı mı, Etkili mi?" konulu konferans verecek. Prof. Dr. Özen Kulakaç tarafından yapılacak “Bakım üzerine Analitik Bir Konuşma” başlıklı sunumu, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gülsüm Ançel’in gerçekleştireceği “Görünmezlikten Görünürlüğe Doğru Bakım ve Hemşirelik” başlıklı konferans takip edecek.13 Mayıs 2015 Çarşamba günü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi bir öz değerlendirme oturumuna ev sahipliği yapacak. “Samsun İli Hastanelerinde Bakım Felsefesi ve iyi Bakım Uygulamaları” Samsun İli Özel ve Kamu Hastanelerinin hemşirelik ve bakım hizmetleri sorumluları tarafından meslektaşlar ve katılımcılarla paylaşılacak. Bu oturumla iyi bakım uygulamalarının yaygınlaşması hedefleniyor.14 Mayıs 2015 Perşembe günü hemşireler Türk Hemşireler Derneği Hukuk Danışmanı Avukat Gürsel Yıldıran’ın sunacağı “Hemşirelik Uygulamalarında Karşılaşılan Yasal Sorunlar ve Haklarımız” konulu konferansı takiben gerçekleştirecek interaktif oturumda, uygulamada karşılaştıkları yasal sorunlara yanıt arayacaklar.HEMŞİRELER GENÇLERİNİ UNUTMADI14 Mayıs 2015 Perşembe günü yapılacak olan son bilimsel oturumda hemşireler gençlere de söz veriyor. Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencisi ve Öğrenci Hemşireler Derneği Genel Başkanı Yardımcısı Bircan Kara ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencisi ve Öğrenci Hemşireler Derneği Samsun İl Temsilcisi Ebru Aydın hemşirelik eğitim süreçlerinde yaşadıkları deneyimler, güçlükler ve çözümlerini hocaları ve gelecekteki meslektaşlarına anlatacaklar.HEMŞİRELERDEN FARKINDALIK İÇİN YÜRÜYECEKHemşireler bilimsel programın sona ermesini takiben Türk Hemşireler Derneği Samsun Şubesi ve Öğrenci Hemşirler Derneği Samsun Temsilciliği önderliğinde hemşirelik sorunlarına “Farkındalık” yürüyüşü düzenleyecekler. Hemşirelik Haftası Etkinliklerini Planlama Komisyonu’nda Ondokuz Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksekokulu önderliğinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü, Samsun Gazi Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü, Özel Medicana Samsun Hastanesi, Türk Hemşireler Derneği Samsun Şubesi ve Öğrenci Hemşireler Derneği Samsun Temsilciliği yer alıyor.