Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü Çocuk Ergen Kadın Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksekokulu tarafından “Anne Sütü ve Emzirmeye Teşvik Programı” düzenlendi.Samsun Sağlık Yüksekokulu konferans salonunda yapılan program; ebelik, hemşirelik ile beslenme ve diyetetik son sınıf öğrencilerine yönelik mezuniyet öncesi bir günlük eğitim şeklinde uygulandı.Programa Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü Çocuk Ergen Kadın Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi Sorumlusu Dr. Semra Avcı ve “Anne Sütü ve Emzirmeye Teşvik Programı” eğitimcileri Ebe Gülru Canlı ve Hemşire Ayşe Kumaş katıldı. Program Samsun Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İlknur Aydın Avcı ve Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü Çocuk Ergen Kadın Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi Müdürü Dr. Semra Avcı’nın açılış konuşmaları ile başladı.Programa katılanlara “Türkiye’de anne ve çocuk sağlığı anne sütünün özellikleri, emzirme/ emzirme danışmalığı memeyi red, anne sütünü artırmak ve emzirmeyi yeniden başlatmak-relaktasyon, hasta bebeklerin beslenmesi ve emzirme döneminde ilaç kullanımı” konularında Gülru Canlı ve Ayşe Kumaş tarafından eğitim verildi.Program sonunda eğitimcilere eğitim koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Nuran Mumcu tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. Ayrıca programa katılan öğrencilere eğitim öncesi ve sonrası eğitimin etkinliğini değerlendirmek için test uygulandı ve son testte başarı sağlayan öğrenciler katılım belgesi almaya hak kazandı.