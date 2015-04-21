Simder Başkanı Özdin: “chp Türkiye’nin Tabanını Tanıyamamış”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu’nun açıkladığı 13 yıllık kesintisiz eğitim modelinin İmam Hatip Ortaokullarının devre dışı kalmasına sebep olacağını belirten SİMDER Başkanı Özdin, “Yapılan açıklama tam bir talihsizliktir. CHP’nin seçim beyannamesinde yer alan 13 yıllık kesintisiz eğitim, bu partinin siyaset yaptığı ülkedeki tabanı tanımadığı anlamına gelmektedir” dedi.Sakarya İmam-Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Nafi Özdin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13 yıllık kesintisiz eğitim beyanının talihsizlik olduğunu belirtti. Özdin, “CHP Genel Başkanının 1+8+4 yıllık zorunlu eğitim düşüncesi İmam Hatip Ortaokullarının devre dışı bırakılması anlamına geliyor. Yapılan açıklama tam bir talihsizliktir. CHP’nin seçim beyannamesinde yer alan 13 yıllık kesintisiz eğitim, bu partinin siyaset yaptığı ülkedeki tabanı tanımadığı anlamına gelmektedir” dedi.Süreç boyunca imam hatip camiasına zarar verecek açıklamalardan kaçınması gerektiğini de belirten SİMDER Başkanı Nafi Özdin, “4+4+4 yıllık eğitim ile İmam Hatip Okullarına olan ilgi beklenenin de üzerinde arttı. Vatandaşımızın teveccühünü herkes görmeli. Hangi siyasi parti olursa olsun imam hatip camiasına zarar verecek açıklamalardan kaçınmalı. Bu tür açıklamalarına nasıl sonuçlar doğuracağını iyi analiz etmek lazım” ifadelerini kullandı.