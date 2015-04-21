Pehlivanlardan Başkan Yılmazer’e Ziyaret

Kırkpınar Başpehlivanları’ndan Ahmet Taşçı ve Ustası Kadir Birlik, Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer’i ziyaret etti.Başpehlivan Ahmet Taşçı ve Ustası Kadir Birlik, Sapanca’da ilk defa yağlı güreşlerin yapılabilmesi için Başkan Yılmazer ile ön görüşme yaptı. Sapanca Belediyesi Meclis Üyesi İsa Cebeci ve Gazipaşa Muhtarı Nimet Cebeci’nin de bulunduğu pehlivanların ziyaretinden çok memnun olduğunu ifade eden Başkan Yılmazer; “Kırkpınar Başpehlivanlarından olan 2 altın kemer ile rekortmen Ahmet Taşçı ve Ustası Kadir Birlik bizleri ziyaret etti. İlçemizde bir yağlı güreş organizasyonu yapılabilmesi için görüş alışverişinde bulunduk. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.