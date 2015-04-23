Liselerarası Tiyatro Şenlikleri Başlıyor

Büyükşehir Belediyesi 6. Liselerarası Tiyatro Şenliği, 27 Nisan Pazartesi günü AKM’de gerçekleşecek ilk gösterimle başlıyor. Şenliğin ilk gününde Pamukova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tiyatro sahnesine çıkıyor.Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile bu yıl 6.’sı düzenlenecek Liselerarası Tiyatro Şenliği, 27 Nisan Pazartesi günü başlıyor. Genç yetenekler, AKM’de gerçekleştirilecek ücretsiz gösterimlerle tiyatro sahnesine çıkıyor. 27 Nisan - 1 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek tiyatro buluşmaları ile ilgili bilgiler veren Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, 16 lisenin 19 farklı oyunla, Sakaryalı kültür sanat dostlarıyla buluşacağını belirtti.Aktürk, “Tiyatro oyunlarına ilginin her geçen gün daha da artığı şehrimizde, bu sanata ilgi duyan gençlerimiz için Liselerarası Tiyatro Şenliği düzenliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak düzenlediğimiz kültür sanat faaliyetlerimizin yanı sıra sanatın her dalına destek vermeyi sürdürüyoruz. Gençlerimiz, bu yıl 6.’sı düzenlenecek tiyatro şenliği kapsamında AKM sahnesine çıkacak ve yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak. 16 lisemiz 19 farklı oyunla Sakaryalılarla buluşacak. Tüm hemşerilerimizi genç sanatçılarımızı desteklemeye davet ediyoruz” dedi.