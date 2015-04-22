Küçükler Turnuvasında Final Heyecanı

Erenler Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenledikleri 23 Nisan küçükler futbol turnuvası üçüncülük, dördüncülük maçında gülen taraf Nuretin Tepe İ.ÖO oldu.Normal süresi 3-3 berabere biten maçta penaltı atışları sonucunda Nurettin Tepe İÖO Mehmet Gölhan İ.Ö.Okulunu 5-4 yenerek turnuvanın üçüncüsü oldu. 23 Nisan minikler futbol turnuvasında en iyi kaleci ödülünü Yücel Ballık İ.Ö. Okulundan Azim Can, en iyi futbolcu ödülünü İmam Hatip İ.Ö. Okulundan Gürkan Yıldırım aldı. Turnuvanın en centilmen takımları Akşemsettin İÖO ve TEV Esat Egesoy İÖO ları seçildi. Turnuvaya katılan tüm futbolculara başarılarından dolayı madalya hediye edildi.Yoğun yağmurdan dolayı maçın hakemi tarafından 4 Mayıs tarihine ertelenen Küpçüler ile Yücel Ballık takımları arasında oynanacak olan Şampiyonluk maçı oynanamadığından ödülleri verilemedi. Final karşılaşması sonucunda Şampiyon olan takıma ödülleri verilecek.