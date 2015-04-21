Erenler Trafik Eğitim Parkı Çalışmalarında Sona Gelindi

Erenler Belediyesi tarafından Ada AVM yanında geleceğe yönelik yapılan yatırımlardan bir tanesi olan Trafik Eğitim Parkı çalışmalarında sona gelindi.Beraberinde iş adamı Orhan Kocabıyık ile birlikte, 14 dönümlük alan içerisine kurulan trafik eğitim parkında incelemelerde bulunan Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, “Trafik Eğitim Parkımızda çalışmalarımızda sona geldik. Trafik yönlendirme tabelaları ve yol çizgileri düzenlemesinin ardından parkımız açılışa hazır hale gelmiş olacak. Araç siparişlerimizi verdik. Şu anda Büyükşehir Belediyemizin destekleri ile çevre düzenleme çalışmalarına hız vermiş bulunuyoruz. Trafik Parkımızın çevresinde kalan yollarımızı da asfaltlamış bulunmaktayız. Projelerimizde desteğini bizden esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu’na bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.Başkan Öztürk konuşmasının devamında, “Çocuklarımıza trafik kurallarına bilinçli bir şekilde uyma davranışını kazandırmak ve sosyal çevrelerinde bu davranışları ile örnek olmalarını sağlamak amacıyla parkımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Okul öncesi çocuklar ile ilk ve ortaöğretim öğrencilerine derslerde öğrenecekleri teorik trafik bilgilerini uygulama fırsatı vermek, okul dışında her an karşı karşıya kalınan trafik ortamını parkımızda gerçekleştirerek, trafik kurallarına uygun davranış kazandırılmasına böylece trafik kültürünün oluşmasına ve trafik kazalarının en aza indirilmesine katkı sağlayacağız” dedi. 14 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen eğitim parkında uygulamalı eğitim pistlerinin yanısıra dersliklerde yer alacak” ifadelerini kullandı.