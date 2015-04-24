Başkan Toçoğlu Söğütlüde İncelemelerde Bulundu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, SASKİ tarafından Söğütlü ilçesinde başlatılan kanal rehabilitasyon çalışmalarını inceledi. Söğütlü Belediye Başkanı Hüseyin Genç’in de hazır bulunduğu incelemelerde proje ile ilgili bilgi veren SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, “İlçemizin açık kanallarına yönelik çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. İlçedeki açık kanalları rehabilite ediyoruz. Bu kapsamda projelendirdiğimiz 600 metrelik betonarme kanal geçişinin 470 metresi tamamlandı” diye konuştu.Projenin kısa süre içerisinde tamamlanacağı müjdesini veren Başkan Toçoğlu, “Söğütlü Belediye Başkanımız vatandaşlarımızın bu konu ile ilgili talebini letmişti. SASKİ’ye bağlı ekiplerimiz bölgede gerekli incelemeleri yaptı ve şu anda da projemizde son aşamaya geldik. Yerleşimler arasında kalan açık kanallar kapanıyor. Bu kapsamda projelendirilen 600 metrelik betonarme kanalın önemli kısmı tamamlandı. İnşallah bu yatırımımızla ilçede açık kanalların sebep olduğu çevre kirliliği ve koku problemine kesin çözüm getirmiş oluyoruz. İlçemize ve bölgede yaşayan hemşerilerimize hayırlı olsun. Söğütlümüzü geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.