“Başkan Mahallende Söz Sende” Programın İkincisi Gerçekleşti

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar “Başkan Mahallende Söz Sende” sloganıyla gerçekleştirdiği buluşma programlarının ikincisini Arabacıalanı mahallesine düzenledi.Serdivan Belediyesi Düğün Salonu’nda gerçekleşen programda Muhtar Adem Bayraktar ve meclis üyelerinin yanı sıra Zabıta, Fen İşleri ve Temizlik Hizmetleri müdürleri de hazır bulundu. Salondakilere hitaben kısa bir konuşma yapan Başkan Yusuf Alemdar, “Biz seçimden seçime değil, her zaman hemşehrilerimizle, vatandaşlarımızla bir arada olduk, olmaya da devam ediyoruz. Bu vesileyle düzenlediğimiz mahalle buluşmalarımızda da bugün Arabacıalanı Mahallemizde ikamet eden hemşehrilerimizle birlikteyiz. Bugün sizler konuşacaksınız bizler dinleyeceğiz” dedi.Konuşmasının ardından vatandaşları dinleyen ve not alan Alemdar, sonrasında iletilen tüm talep, öneri ve şikayetleri tek tek değerlendirerek cevaplandırdı. Arabacıalanı mahallesindeki sorunların genel itibari ile yağmur suyu, çöp ve asfalt yönünde olduğunu ifade eden Alemdar, yağmur suyu ile ilgili SASKİ ile görüştüklerini ve proje kısmının tamamlanarak ihale aşamasına gelindiğini söyledi.Çöp ile ilgili gün ve poşet sisteminin devam edeceğini vurgulayan Alemdar, “Çöp ile ilgili gün uygulaması ve poşet sistemi devam edecek. Burada en önemli konu belirtilen günde ve saatte çöplerimizi çıkarmak. Zamanında çıkartırsak hiçbir sıkıntımız ve sorunumuz kalmayacak. Bu hususta biz hemşehrilerimizin desteğini istiyoruz. Mahallemizde asfalt çalışmalarımız program dahilinde olanca hızıyla devam ediyor. Arabacıalanı’nda sadece son üç ayda 60 bin ton asfalt döktük, dökmeye de devam edeceğiz” diye konuştu.Seçim çalışmaları kapsamında Serdivan’da bulunan ve vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Sakarya Milletvekili Adayı Recep Hacıeyüpoğlu, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Osman Çelik ile birlikte mahalle buluşmasına katıldı. Program bitiminde Başkan Alemdar’ın söz verdiği Recep Hacıeyüpoğlu, “Ben bu buluşmaları aile içi sorunların konuşulduğu ve çözüme kavuşturulduğu yer olarak görüyorum. İnanıyorum ki yeni Türkiye’de yeni kentleşme hamlelerinde Serdivan’da yerini alacak. Biz de yeni Türkiye’nin, yeni Sakarya’nın ve yeni Serdivan’ın hizmetkarı olacağız” dedi.Program sonunda vatandaşlara katılımlarından dolayı teşekkür eden Başkan Alemdar, “Siz bize yardımcı olduğunuz sürece biz başarılıyız. Eğer bir başarı varsa bu hepimizindir. Daha iyiyi daha güzeli birlikte yakalamak adına birlikte olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.