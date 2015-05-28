Arifiye Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisini Açtı

Arifiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2014-2015 eğitim-öğretim dönemine katılan kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerinin sergilendiği yıl sonu sergisini Arifiye Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle açtı.Yoğun ilgi ve geniş katılımla gerçekleştirilen açılış törenine; Arifiye Kaymakamı Abdul Rauf Ulusoy, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, AK Parti Sakarya Milletvekili Adayı Bilgehan Doğru, Arifiye İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Tellioğlu, vatandaşlar ve kursiyerler katıldı.Arifiye Kültür Merkezinde İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende açılış konuşmasını yapan Arifiye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdülvahit Uygar, “Bugün itibarı ile; 39 bini aşkın nüfusu bulunan Arifiye’mizde, 2014-2015 Eğitim-Öğretim döneminde açtığımız 283 kursta 5 bin 178 öğrenci eğitim görmektedir. Önümüzdeki 4 aylık zaman dilimini de kattığımızda bu sayı 300’ü aşkın kurs ve 6 bin kursiyere ulaşacaktır. Bu kursların yanında, ilçemizdeki iş yeri, imalathane ve fabrika çalışanlarına yönelik mesleki eğitim ve gelişim kursları vermekteyiz. Tüm bu hizmet ve kurslarımızı Merkez dersliklerimizin dışında Arifiye’nin farklı mahalle ve köylerinde bulunan 29 adet dersliğimiz de veriyoruz” dedi.Programda konuşan Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ise, “Arifiye’mizi ekonomik ve sosyal olarak kalkındırmanın yolu eğitimden geçmektedir. Bizde Arifiye’de hizmet veren kurum yöneticileri olarak, başta sayın kaymakamımız sayın; Abdul Rauf Ulusoy olmak üzere tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz. Son beş yılda yaptığımız yoğum çalışmalar sonucunda ilçemizde bir vatandaşımız meslek sahibi olup, iş buldu. Bir çok kadın ve genç kızımız hem boş zamanlarını değerlendirdi, hem de aile bütçesine katkı sağladı. Bu faaliyetlerimizi artırarak devam ettirmeyi ve Arifiye’mizde işsiz kimseyi bırakmamayı hedefliyoruz. Ben de bu vesile ile diğer eğitim kurumlarımızın yanında ilçemizde hizmet veren Arifiye Halk Eğitim Merkezi ve Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarının (SAMEK) çok değerli yönetici ve öğreticilerine çok teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.Arifiye Halk Eğitim Merkezi’nin Bağlama kursunda öğrenim gören öğrenciler tarafından verilen müzik ziyafetiyle devam eden tören, protokol üyeleri tarafından serginin açılış kurdelesinin kesilmesi ve serginin gezilmesi ile son buldu.