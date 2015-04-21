AK Parti Milletvekili Adayı Hacıeyüpoğlu: “Güçlü Türkiye İçin Barıştan Yanayız”

Genel Seçim çalışmaları kapsamında Serdivan’da bir dizi ziyaret gerçekleştiren AK Parti Milletvekili Adayı Recep Hacıeyüpoğlu, çözüm sürecini Türkiye’nin sorunlarını demokrasi ile çözebildiğinin göstergesi olarak yorumladı.AK Parti Sakarya Milletvekili Adayı Avukat Recep Hacıeyüpoğlu, genel seçim çalışmaları kapsamında Serdivan’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Programı kapsamında 32 Evler, İstiklal ve Arabacıalanı mahalleleri sakinleri ile buluşarak esnaf ve ev ziyaretleri gerçekleştiren Hacıeyüpoğlu, 7 Haziran’da kazananın 7 güzel insan olması için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Çözüm süreci ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Recep Hacıeyüpoğlu, “Çözüm süreci Türkiye’nin sorunlarının üstüne demokrasi ile gittiğinin göstergesidir. Toplumsal barışı haiz olmuş bir Türkiye Mısır için, Filistin için, Suriye ve tüm mazlum coğrafyalar için oldukça önemli. Taşıdığı tüm siyasi risklere rağmen süreç nihayete erecek. Çözüm Türkiye’nin bölge ülkesi olması açısından kilit bir mahiyete sahip. Hiçbir gerçekçi argümana dayanmayan ‘Bu süreç vatanı böler’ tartışmaları Türkiye’ye fayda sağlamaz” diye konuştu.Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçim bildirgesine de eleştiriler yönelten Milletvekili Adayı Recep Hacıeyüpoğlu, “65 yıldır tek başına iktidar olamayan bir siyasi partinin genel seçimler için hedefe hayalleri koyması şaşırtıcı değildir. CHP her seçim döneminde olduğu gibi milletimize gökten yıldızları vaat ediyor. 13 yıldır olduğu gibi hemşerilerimiz 7 Haziran’da bu hayallere gereken cevabı verecektir” ifadelerini kullandı.