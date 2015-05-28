Agora AVM’ye Görkemli Açılış

Adapazarı Belediyesi’nin arsa karşılığı ortak olduğu Agora Alışveriş Merkezi görkemli bir törenle hizmete açıldı.Adapazarı Belediyesi ve Odak Grup ortaklığında açılan AGORA Alışveriş Merkezi açılışına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Vali Hüseyin Avni Coş, Adapazarı Kaymakamı İsmail Gündüz, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İl Emniyet Müdürü Osman Babadağı, Jandarma Alay Komutanı Adnan Şimşiroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Işıksu, ODAK Grup Yönetim Kurulu Başkanı N.Gürcan Oral, AK Parti İl ve ilçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, belediye meclis üyeleri AK Parti milletvekili adayları,Mustafa İsen, Ali İnci, Recep Hacı Eyüpoğlu, Bilgehan Doğru ve çok sayıda vatandaş katıldı.AGORA AVM’nin açılış konuşmasını yapan Odak Grup Yönetim Kurulu Başkanı Gürcan Oral, Agora isminin Antik Çağda çarşı, pazar, halkın toplandığı yer anlamına geldiğini ifade ederek “Adapazarı tarihine bakıldığında da isminden de anlaşılacağı gibi bir pazar anlamı taşıması sebebiyle şehirle bağdaşan bir isim oldu. Birbirinden farklı dünya markalarını burada topladık. Türkiye’de etkin olan yabancı markaların hemen hemen hepsini mağazamızda topladık. Adapazarı’na hayırlı olsun" dedi.Agora Alışveriş Merkezi açılışında büyük bir sevgiyle karşılanan Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, konuşmasında davetlilere alışveriş merkezi yapılan mekânın eski durumu hakkında bilgi verdi. Dişli, önceden deri fabrikaları ve yoğun deri kokularının bulunduğu bir mekândan bu günlere gelindiğini fotoğraflarla anlatarak şehre böyle güzel bir mekan kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Adapazarı’nın bulunduğu konum itibarıyla büyüme potansiyelinin yüksek bir şehir olduğunu kaydeden Başkan Dişli, “Bu artışla birlikte alışveriş merkezleri de büyük önem kazanıyor. Agora Alışveriş Merkezimiz de şehre farklı bir renk ve hareket getirirken yüzlerce kişiye de istihdam sağlayacak” diye konuştu.Başkan Dişli, program sonunda günün anısına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Vali Hüseyin Avni Coş’a, Cumhurbaşkanı eski Genel Sekreteri ve milletvekili adayı Mustafa İsen ile ODAK Grup Yönetim Kurulu Başkanı Gürcan Oral’a vazo hediye etti.