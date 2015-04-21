SESOB Zaralı Öğrencileri Sivas’ta Misafir Etti

Zara ilçesine bağlı Korkut Köyü Gümüşay İlköğretim Okulu öğrencileri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından misafir edildi.Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Okur ile Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ömer Yanıkoğlu’nun da destekleriyle Sivas’a gelen 39 öğrenci ve iki öğretmen, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal’ın nezaretinde gün boyu hem gezdiler hem de ziyaretler yaparak unutulmaz bir gün yaşadılar.Sabah kahvaltısından sonra İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Celal Karahan’ı ziyaret ettikten sonra Arkeoloji müzesini de ziyaret eden öğrenciler, burada bulunan tarihi eserleri yakından görme imkanı buldular.Köksal, öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte Vali Alim Barut’u, Tugay Komutanı Tuğgeneral Fatih Celalettin Sağır ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Özaydın’ı ziyaret etti.Vali Alim Barut, çocukları misafir etmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Çocuklar bizim geleceğimizdir. Çocuklarımız ne kadar güzel yetiştirilirse, gelecek o şekilde güzel olacaktır. Turizm Haftasını vesile kılıp, çocuklarımıza Sivas kültürünü tanıtmalıyız. 8 bin yıldır medeniyetlere ev sahipliği yapmaktadır. Geleceğe adım atarken geçmişimizi anlamalıyız. Bu gezinin yapılmasında emeği geçen başta Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğimize ve idarecilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.Öğrencilerle belediye meclis salonunda bir araya gelen Başkan Vekili Ahmet Özaydın ise Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin 12 yıldır güzel bir etkinlik yaparak köy öğrencilerini Sivas’ta misafir etmesinin çok önemli olduğunu belirtti.Tarihi mekanları ve Paşabahçeyi ‘de gezen öğrencilerin son durağı ise Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği oldu.Öğrencilerin mutluluklarına ortak olan ve 12 yıldır her ilçenin bir köy ilköğretim okulunu Sivas’ta misafir eden Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, yapılan ziyaretlerin çok anlamlı olduğunu söyledi.