Muğla Valisi Amir Çiçek’in Acı Günü

Muğla Valisi Amir Çiçek’in kayınvalidesi Makbule Karyağdı solunum yetmezliği nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde yaşayan ve uzun zamandır solunum yetmezliği nedeniyle Numune Hastanesi’nde tedavi gören 80 yaşındaki Makbule Karyağdı vefat etti. Kayınvalidesinin vefat haberini alan Vali Amir Çiçek ailesi ile birlikte Yıldızeli ilçesine geldi. Karyağdı’nın naaşı Kemankeş Kara Mustafa Paşa Cami’sinde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yıldızeli ilçe mezarlığında toprağa verildi.Cenazeye Vali Çiçek ve ailesinin yanı sıra, Sivas Valisi Alim Barut, Tokat Valisi Cevdet Can, Yıldızeli Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Yıldızeli Belediye Başkanı Yılmaz Navruz, bazı il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.Cenazenin ardından Vali Çiçek ve kayınpederi Turan Karyağdı taziyeleri kabul etti.