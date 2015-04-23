Gürün Kaymakamı Özdemir Köy Ziyaretlerini Sürdürüyor

Gürün Kaymakamı Fatih Özdemir, Ayvalı ve Mahkenli köylerini ziyaret etti.Kaymakam Özdemir ve beraberindeki heyet ilk olarak Ayvalı Köy okulunu ziyaret etti. Ayvalı Köyü ilköğretim okulu personeli tarafından karşılan Özdemir ve beraberindekiler okulun sınıflarına yaptırılan projeksiyon cihazlarına ve okul çevresinde daha önce yapılan ağaçlandırma alanlarında incelemelerde bulundu Kaymakam Özdemir Ayvalı köyünde vatandaşlarla bir süre sohbet edip köy sorunlarını dinledi.Kaymakam Özdemir ve beraberindekiler daha sonra Mahkenli Köyü’nü ziyaret etti. Köy hakkında bilgi alan Özdemir köylülerin sorunlarını dinledi.