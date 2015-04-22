Kesinti Elektrik Öğrencilerini Engellemedi

Rize’de gece yaşanan elektrik kesintisi, gece eğitimi gören Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Elektrik Bölümü öğrencilerinin ilginç bir yöntem ile derslerine devam etmelerine neden oldu.Rize’de saat 20:00 sıralarında il genelini kapsayan ve yarım saat süren elektrik kesintisi yaşandı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde gece eğitimi gören Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümü öğrencileri sınıfları karanlığa boğulunca derslerine devam etmek için pratik bir yol buldular. Elektrik alanında eğitim gören öğrenciler elektrikler kesilince cep telefonlarının ışıklarını yakarak sınıflarını aydınlatmayı başardı. Cep telefonları ile sınıflarını aydınlatmayı başaran öğrenciler aksatmadan derslerine devam etti. Ortaya ise ilginç bir görüntü çıktı.