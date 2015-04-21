190 Kursiyer Sertifikalarını Aldı

Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi’nde Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim gören 190 kursiyer düzenlenen törenle ödüllerini aldı.Düzenlenen törene Çamlıhemşin İlçe Kaymakamı Aziz Gölbaşı, İlçe Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, Ardeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin ve çok sayıda davetli katıldı. Törende çeşitli alanlarda kurs görüp eğitimlerini başarılı ile tamamlayan 190 kursiyere sertifikaları teslim edildi. Kurs programları boyunca kursiyerler tarafından hazırlanan ürünler ise açılışı yapılar sergide davetlilerin beğenisine sunuldu.