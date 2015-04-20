ODÜ Rektör Seçimleri

Ordu Üniversitesi’nde (ODÜ) 10 adayın yarıştığı rektörlük seçimi yapıldı.Seçimde mevcut Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç 142 oyla ilk sırada yer alırken, Prof. Dr. Turan Karadeniz 61 oyla ikinci, Prof. Dr. Ali Ayyıldız da 43 oyla üçüncü oldu.Ordu Üniversitesi Morfoloji Salonu’nda gerçekleştirilen rektörlük seçiminde mevcut Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç ile birlikte 10 akademisyen aday oldu. 296 akademisyenden 284’ünün oy kullandığı seçimde Prof. Dr. Tarık Yarılgaç 142 oyla ilk sırada yer aldı. Prof. Dr. Turan Karadeniz 61 oyla ikinci, Prof. Dr. Ali Ayyıldız da 43 oy üçüncü oldu. Diğer adaylardan Prof. Dr. Tayfun Aşkın 18, Prof. Dr. Yavuz Ünal 12, Prof. Dr. İsmail Doğan 4, Prof. Dr. Ali İslam 1, Prof. Dr. İsmet Balık 1, Prof. Dr. Ahmet Ali Bayhan 1, Prof. Dr. Nuri Yılmaz 1 oy aldı.İlk üç sırayı paylaşan adaylar Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca, YÖK’ün önerdiği 3 aday arasından birini tercih edecek.