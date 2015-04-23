23 Nisan Ordu’da Coşkuyla Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 95. yıl dönümü Ordu’da düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramın’nın 95. yıl dönümü Ordu’da coşkuyla kutlandı. Kutlamalar ilk olarak Atatürk Anıtına çelenk bırakılması ile başladı. Kutlamaların buradan sonraki durağı Ordu Vali Kemal Yazıcıoğlu Spor Salonu oldu. Vali Kemal Yazıcıoğlu Spor Salonu’nda yapılan kutlamalara Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Şeref Çakmak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, daire müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.Burada yapılan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları programı, çocuk ve barış konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Şeref Çakmak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’ın ve diğer protokol üyeleri tarafından ödüllerinin verilmesiyle devam etti.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında ayrıca, Durugöl İlkokulu Ana Sınıfı öğrencilerinin ront gösterisi, müzikli dans gösterisi, şemsiyeli gösteri, modern dans gösterisi, halk oyunları gösterisi, Gürcistan Acara Özerk Bölgesi’nden gelen öğrencilerin folklor gösterisinin ardından Durugöl Ortaokulu tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi ile sona erdi.