Ürgüp’te Kros Müsabakaları

Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Ürgüp İlçe Milli Eğitim Müdürlü, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ürgüp Devlet Hastanesi ve Ürgüp Tesan Anadolu Lisesinin ortaklaşa organize ettiği Ürgüp Tesan Kros Yarışmaları Tesan İletişim A.Ş sponsorluğunda yapıldı.Toplam 497 sporcunun katıldığı kros yarışması, genç erkeklerde 3000 metre, genç kızlar 2000 metre, yıldız erkekler 1500 metre, yıldız kızlar 1200 metre, minik erkekler 1000 metre ve minik kızlar 800 metre olmak üzere 6 ayrı kategoride gerçekleştirildi.Ürgüp Merkez - Avanos yolu güzergahındaki koşu parkurunda yapılan yarışmaların ardından Genç Kızlar da Ürgüp Akşemsettin Lisesi’nden Ece Salman, Genç Erkeklerde Ürgüp MESLEKİ Teknik Anadolu Lisesi’nden Selçuk Poyraz, Minik Erkeklerde Mustafa Veli Halıcı İmam Hatip Ortaokulu’ndan Murat Baki Tepe, Minik Kızlarda aynı okuldan Rukiye Ateş, Yıldız Erkeklerde Ortahisar Fatih Orta Okulu’ndan Mehmet Çil, Yıldız Kızlarda ise aynı okuldan Semiha Yazıcı birinci oldu.Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri 30 Nisan 2015 Perşembe günü düzenlenecek olan törenle verilecek.