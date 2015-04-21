Nevşehir Kız İmam Hatip Lisesinden Kutlu Doğum Programı

Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde Nevşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (KAİHL) öğrencilerini tarafından hazırlanan program ilgi ile izlendi.Okul konferans salonunda düzenlenen ve Okulun Meslek Dersleri Öğretmeni Huri Yiğit ve Biyoloji Öğretmeni Yasemin Efil tarafından organize edilen Kutlu Doğum Haftası programına, öğretmenler, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden ve KAİHL’den öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Nevşehir KAİHL Müdürü Senem Aydoğan, ‘Peygamber Efendimizi Anmak mı? Anlamak mı?’ konulu bir açılış konuşması yaptı. Programda daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kutlu Doğum Haftası ile ilgili hazırlanan kısa film gösterildi.Öğrenciler tarafından ‘Seccaden Kumlardı’ ve ‘40 Yaşındasın’ isimli şiirlerin okunduğu programda, İmam Hatip Lisesi Korosu ilahiler seslendirdi. Okul öğrencileri tarafından oynanan tiyatro oyunu büyük alkış aldı.Katılanların duygulu anlar yaşadıkları Kutlu Doğum Haftası etkinliği, Kur’an-ı Kerim okuma, Arapça Şiir Okuma ve Peygamber Efendimiz (SAV) ile Birlikte Yaşama Ahlakı konulu kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediye takdimi ardından yapılan dua ile son buldu.