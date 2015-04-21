Nevşehir Belediye Başkanı Ünver;

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, 20. yüzyıl başında döneminin en güçlü ülkeleri tarafından “Hasta Adam” olarak değerlendirilen büyük Türk Milleti’nin, yüreğinde yaşattığı sarsılmaz inancı ve bağımsız yaşama azminden aldığı güç ile tüm dünya milletlerine ayakta dimdik durduğunu, hür iradesi ile ortaya koyduğu gün olan 23 Nisan 1920’nin Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.Belediye Başkanı Hasan Ünver 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.Ünver mesajında, 23 Nisan 1920 günü açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bağımsızlık yolundaki taşıdığı anlam ve önemin her Türk insanı için gurur vesilesi olduğunu kaydetti..Tarihin derinliklerinden gelen güçlü devlet yapısı ile dünyanın en modern devletlerini kuran Türk Milletinin, 20. yüzyılın hemen başından itibaren yaşadığı çeşitli temel sorunlardan dolayı büyük bir duraklamaya girdiğini ve bu dönemde sahip olduğu topraklarının emperyalist güçler tarafından işgal edilmeye başladığını ifade etti.Ünver mesajında şunları kaydetti;“Türk Milletinin kendi temsilcilerini bir araya toplayarak oluşturduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Milletinin azim ve kararını ortaya koymuş, bağımsızlığa doğru gidilen yolda tüm düşünceler TBMM çatısı altında ele alınarak hayata geçirilmiştir.23 Nisan 1920 tarihi bu açıdan bakıldığında, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birini oluşturmaktadır. 20. yüzyıl başında döneminin en güçlü ülkeleri tarafından “Hasta Adam” olarak değerlendirilen büyük Türk Milleti’nin, yüreğinde yaşattığı sarsılmaz inancı ve bağımsız yaşama azminden aldığı güç ile tüm dünya milletlerine ayakta dimdik durduğunu, hür iradesi ile ortaya koyduğu 23 Nisan 1920 tarihi, şanlı tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ,ilk Meclisin açıldığı 23 Nisan 1920 gününü ,Ulusumuza aynı zamanda Çocuk Bayramı olarak armağan etmiş ve bu yönüyle de dünya ölçeğindeki eşsiz liderliğini bir kez daha göstermiştir. Özellikle son yıllarda etkili bir siyasi çalışma ile ülkemizde büyük lider Atatürk’ün ifade ettiği Muasır Medeniyetlerini bile geçme yönünde kararlı ve azimli çalışmalara imza atıldığını görmenin engin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Tüm milletimiz ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, bu vesileyle bu günleri bize armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk başta olmak üzere bu vatanı bize emanet eden tüm şehitlerimizi bir kez daha yad ediyorum.”