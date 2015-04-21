Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından ‘Turizm Haftası’ etkinlikleri kapsamında ‘Kapadokya Turizm Paneli’ düzenlendi.Nevşehir Dedeman Kapadokya Hotel’de düzenlenen panele, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Aslan, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı İlyas Gökhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, üniversitenin akademik ve idari personeli, kamu kurum ve özel sektör temsilcileri ile öğrenciler katıldı.Açılış konuşmasını Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr Zeynep Aslan’ın yaptığı panel, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencilerinin sunumlarıyla devam etti. Panelde; Kapadokya Bölgesi’nde İnanç Turizmi, Kapadokya Bölgesi’nde Yer Alan Kozaklı İlçesinin Termal Turizm Açısından Değerlendirilmesi, Kapadokya Bölgesi’nde Yeni Bir Alternatif Turizm Türü Olarak Tarım Turizmi, Kapadokya Bölgesi’nde Kongre Turizmi ve Geliştirilmesi, Türkiye’de Alternatif Turizm Çeşidi Olarak Golf Turizmi ve Kapadokya Bölgesi’nde Golf Turizminin Geliştirilmesi, Film ve Dizi Turizminin Kapadokya Bölgesi’ne Etkisi, Turizmde Vandalizm ve Kapadokya Bölgesi’nde Yaşattığı Sorunlar, Göreme Tarihi Milli Parkı’nın Sürdürülebilir Turizm Açısından Değerlendirilmesi, Yerel Yönetimlerin Turizme Bakış Açısı: Kapadokya Örneği, Konaklama İşletmeleri ile İlgili Yasal Düzenlemelerin Hizmet Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi, Yükseköğretim Öğrencilerinin Yurt ve Apart Hizmetlerine Yönelik Kalite Algılamaları: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği, Otel İşletmelerinde Kurumsal İtibar Yönetimi: Kapadokya Örneği, Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm Sektörüne Bakış Açıları, Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Kişisel Otonomi Algıları konularında bildiriler sunuldu.Kapadokya Bölgesi ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı ve bölgenin sorunlarının tartışıldığı panel, bildiri sunan öğrenciler ile danışman öğretim elemanlarına İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından teşekkür belgesi ve Turizm Fakültesi tarafından katılım belgesi takdimi ile son buldu.