AK Parti İl Başkanı Tanrıver’den Aday Adaylarına Teşekkür Plaketi

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, Milletvekilliği aday adaylığı başvurunda bulunan ve mazeretleri nedeniyle aday tanıtım programına katılamayan aday adaylarını ziyaret ederek, teşekkür plaketi verdi.AK Parti İl Başkanı Tanrıver, 7 Haziran 2015 Pazar günü gerçekleştirilecek 25. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesi yoğun bir katılımla gerçekleştirilen Ak Parti Nevşehir Milletvekilliği aday tanıtımına mazeretleri nedeniyle katılamayan ve Milletvekilliği aday adaylığı başvurunda bulunan Eczacı Bayram Altuncu, Avukat Sema Yurtbilir Yavuz, İş Adamı Mehmet Çınar, Avukat Ahmet Bilgili ve Emekli Memur Adem Uğur’u iş yerlerinde ziyaret ederek, Parti’nin teşekkür plaketini takdim etti.Adeta bir demokrasi şöleni içerinde geçeceğine inandığı milletvekilliği genel seçimleri öncesinde Ak Parti’nin tüm teşkilatları ve Partiye gönül verenlerle, Ak Parti’nin adına yaraşır bir olgunluk içerisinde seçim çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade eden İl Başkanı Tanrıver, Ak Parti Genel Merkezi tarafından ilan edilen Milletvekilliği aday adaylığı başvuru süreci içinde medeni cesaret göstererek, Milletvekili aday adayı başvurusunda bulunan Eczacı Bayram Altuncu, Avukat Sema Yurtbilir Yavuz, İş Adamı Mehmet Çınar, Avukat Ahmet Bilgili ve Emekli Memur Adem Uğur’u tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.