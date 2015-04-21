Ulukışla İmam Hatip Ortaokulu “Kutlu Doğum Haftası”

Niğde’nin Ulukışla ilçesi Ulukışla İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan Kutlu Doğum Haftası Programı, çeşitli etkinlikler ve yoğun katılımla Ulukışla 75.Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi Sosyal Salonunda gerçekleştirildi.Kutlu Doğum Haftası Programına, Ulukışla Belediye Başkanı Ali Uğurlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan İsmail Yürük, Milli Eğitim Şube Müdürleri Rahmi Çalışkan ve Ufuk Bulut, Ulukışla Müftüsü Muhammet Ünal, İl Genel Meclisi Üyesi Şahin Tulgar, Siyasi parti Temsilcileri, İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Fatih Duruel, okul ve kurumların yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve Ulukışlalı vatandaşlar katıldı.Hz. Muhammed (S.A.V)’in dünyayı teşrifinin 1444. Yıldönümü münasebetiyle düzenlenen Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammet Emre Öztürk’ün Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından programın açılış konuşmasını İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Fatih Duruel yaptı. Sinevizyon gösterisi, Hz. Muhammed (S.A.V)’e Naat ve Şiirlerin okunması, Hadis-i Şeriflerin okunması ve öğrencilerin canlandırdığı piyesler ile İmam Hatip Ortaokulu İlahi Grubunun seslendirdiği ilahilerin ardından Niğde 5 Şubat Ortaokulu Müzik öğretmeni Selçuk Boran tarafında ney dinletisi sunuldu.Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Ulukışla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen şiir okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilerimize ödüllerinin verilmesi ile program sona erdi.