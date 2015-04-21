Öğretmen Ve Öğrencilerden Teşekkür

Hüdavend Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan’a teşekkür ziyaretinde bulundular.Niğde Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen okul bahçeleri düzenleme çalışmaları kapsamında Hüdavend Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesi de asfaltlanarak düzenlenmişti.Hüdavend Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Recep Koçer, Müdür Yardımcısı Muzaffer Adem, Müdür Yardımcısı Ömür Özdemir, Çocuk Gelişimi Öğretmeni Saime Tüzen ve öğrenciler Ayşenur Cumali, Semra Akkuzu, Büşra Turgut, Nagihan Sucu, Merve Yalçın Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan’ı ziyaret ederek eğitime sağladığı katkılar için teşekkür ettiler.