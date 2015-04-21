Niğde Belediyesi Asfalt Sezonunu Açtı

Havaların düzelmesiyle birlikte Aşağıkayabaşı mahallesinden başlayan asfaltlama çalışmaları 2015 yılında yoğun bir şekilde sürdürülecek. Niğde Belediyesi belirlenen program dahilinde aciliyet sırasına göre asfaltlama yapacak.Havaların düzelmesi ile birlikte asfalt sezonunu açtıklarını kaydeden Belediye Başkanı Akdoğan; 5 yıllık görev sürelerinin sonuna kadar il genelinde ulaşmadık yer bırakmamak hedeflerinde olduklarını söyledi. Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, acil ve öncelik arz eden yerlerden başlamak üzere yolların asfaltını yaparken, bozuk yolların da bakım ve onarımını sürdüreceklerini söyledi.Havaların ısınması ile birlikte Niğde Belediyesi ekipleri asfalt serim, bakım ve onarım çalışmalarına başladı. 2014 yılında 50 bin ton asfaltlama gerçekleştiren Niğde Belediyesine bağlı ekipler, 2015 yılının asfalt sezonunu da açtı.Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan; "Niğde için planlı, titiz bir çalışma sürdürüyoruz" dedi.Niğde’nin çehresini değiştirecek kentsel gelişim ve dönüşüm projelerini başarıyla yürüttüklerini ve Niğde’yi geleceğe taşımak için adımlar attıklarını ifade eden Belediye Başkanı Akdoğan, alt yapı ve üst yapı çalışmalarını da aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan; “Havaların ısınması ile birlikte asfalt sezonunu açtık. Geçtiğimiz yıl Niğde’de yaptığımız çalışmalarımız sonucunda hedeflediğimiz asfalt seriminin çok üzerine çıktık. Bu yıl da hedefimizin üzerine çıkacağımızı düşünüyorum” dedi.2014 yılında 50 bin ton asfaltNiğde genelinde 2014 yılı içerisinde cadde ve sokaklar ile okul bahçeleri olmak üzere asfaltlama çalışmaları kapsamında 50 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. 2014 yılı asfalt sezonu içerisinde 50 bin ton asfalt kullanılarak 208 bin metre kare, bir başka değişle 30 kilometre asfaltlama çalışması yapıldı.Kaldırım çalışmaları devam ediyorNiğde Belediyesi asfaltlama çalışmasının yanı sıra mahallelerde kaldırım yapım çalışmalarını da sürdürüyor. Gerçekleştirdiği çalışmalarla daha geniş ve kullanışlı kaldırımların oluşmasını sağlayan Niğde Belediye Başkanlığı 2014 yılı içerisinde 125 bin metrekare kilitli taş, 46 bin metrekare bordür ve 2 bin 800 metrekare bazalt çalışması yaptı. Kilitli taş, bordür ve bazalt yapım çalışmaları 2015 yılında da aralıksız devam ediyor.