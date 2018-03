Kadın Komisyonu Bilinçlendirme Toplantıları Düzenliyor

Niğde Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Niğde’de kadınların aile hukuku sorunlarına aile içi şiddet de dahil olmak üzere hukuki çözüm aramak amacıyla bilinçlendirilme toplantıları düzenliyor.Komisyon Üyeleri, Av. Zeynep Erol Yıldız, Av. Gamze Eryiğit ve Av. Nazlı Tetik, Gölcük ilçesinde halkın, kadınların aile hukuku sorunlarına aile içi şiddet de dahil olmak üzere hukuki çözüm aramak amacıyla bilinçlendirilmesine yönelik Gölcük Belediye Başkanı, okul müdürleri, Cami imamları ve Rehberlik öğretmenleri ile fikir alışverişinde bulundu.Komisyon Üyeleri, çocuk gelinler ve kadına yönelik şiddettin toplumun en büyük sorunlarından birisi olduğunu ifade ederek: “ bu soruna çözüm bulmak amacıyla Niğde Kadın Ve Çocuk Hakları Komisyonu olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” dediler.Niğde Kadın Ve Çocuk Hakları Komisyonu Olarak Çalışma Amaç ve Kapsamı hakkında da bilgi veren Komisyon Üyeleri: “ Kadınlarımızın Cumhuriyet devrimleriyle elde ettikleri kazanımların gerek korunması gerekse geliştirilmesi amacı ile gerek yasalarda gerekse toplumsal cinsiyet bakış açısında kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı, şiddeti önlemek, bu konuda farkındalığı artırmak için öncelikle İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile ülkemizin onayladığı ve Anayasamız kapsamında yasalardan da önce gelen başta “BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi sözleşmesi” olmak üzere, “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” ile bu kapsamda onaylanacak tüm sözleşmeler çerçevesinde kadının insan hakları için yasal, toplumsal çalışmalarda bulunmaktır.Bu kapsamda;Kadınların aile hukuku sorunlarına aile içi şiddet de dahil olmak üzere hukuki çözüm aramak amacıyla adli yardım birimlerinden yararlanma kıstaslarında olan kadınlara gerekli destek için Baronun adli yardım birimi ile koordineli çalışmalar yapmak,Kamuoyunu yasal hakları konusunda gerek yazılı ve görsel medya aracılığı ile gerekse panel, seminer, basın açıklaması vb. ile çeşitli broşür, kitapçık, afişlerle bilgilendirmek,Hukuki hakları ve bu konuda nereye başvuracakları konusunda yeterli bilgi sahibi olmayan kadınlara yönelik "yasal haklar eğitimleri" vermek,Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak, kadın ve erkek arasındaki somut eşitliği teşvik etmek, yasalarda kadın - erkek eşitliğinin sağlanmasına ve eşit hakların uygulamaya yansımasına destek oluşturmak, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet mağdurlarını korumak ve bu kişilere destek vermek için kapsamlı tedbirler tasarlamak, yasal, toplumsal çalışmalar yapmaktadır”Niğde Barosu Kadın Ve Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri: “Şiddet mağduru kadınlarımız ve çocuklarımız için herkes 0533 216 16 00 numaralı telefondan Niğde Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonunu arayarak hukuki yardım talep edebilir” dediler.