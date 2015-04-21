Hayrat Vakfından Belediye Başkanı Akdoğan’a Ziyaret

Hayrat Vakfı Niğde temsilcisi ve Elmas Kalem Derneği Yönetim Kurulu Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan’ı ziyaret etti.Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan’a vakıf ve dernek yetkilileri, 28 Nisan 2015 günü saat 20.00 da Kültür Merkezinde Osmanlıca Kursları Sertifika töreni düzenleyeceklerini ifade ettiler. Ziyarette bulunan Hayrat Vakfı Niğde temsilcisi Süleyman Akdağ, Elmas Kalem Derneği Başkanı Savran Yüksel ve Yönetim Kurulu Üyeleri Harun Gelgel, Cuma Yüksel, Mehmet Demir, Belediye Başkanı Faruk Akdoğan’ı programlarına davet ederek, çalışmalarında başarılar dilediler.