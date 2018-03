ET Üreticileri Bilgilendirildi

Niğde Kırmızı Et Üreticiler Birliği Niğdeli üreticiler için bilgilendirme toplantısı düzenledi.Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Toplantı salonunda düzenlenen toplantıya toplantıya Et ve Süt Kurumu Adana Bölge Müdürü İsmail Yavuz, Ziraat Bankası Müdürü Hüseyin Kanı, Tarım İl Müdürü Yardımcısı Saadettin Yılmaz, Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Niğde Kırmızı Et Üreticiler Birliği Başkan Aliyye Yılmaz ve üreticiler katıldı.Çalışmalarının bölge hayvancılığının kalkınması için projeler yaptıklarını belirten Niğde Kırmızı Et Üreticiler Birliği Başkanı Aliyye Yılmaz “Çalışmalarımızın öncelikle bölge hayvancılığının kalkınmasının olduğunu belirtirken, ülke katma değerine de katkıda bulunmak birliğimiz için gurur vericidir. Bölgemize getirilmesi planlanan ırkların etçil bir kombin ırklar olması nedeniyle bölgede et potansiyelini artırması ve piyasaya et kalitesi daha yukarıya çıkarılmış bir ırkların arz edilmesi ve Niğde ilinin kalkınması açısından bir değer hedefimizdir” dediToplantıda bir konuşma da Et ve Süt Kurumu Adana Bölge Müdürü İsmail Yavuz yaptı.Yavuz, Niğde’de 300 büyükbaş, 200 küçükbaş kesim yapıldığını, kesilen hayvanların taze ve donmuşu ile birlikte bin 500 top kapasite olduğunu söyledi.Program besicilerin Et ve Süt Kurumu Adana Bölge Müdürü İsmail Yavuz’a sorular sormasıyla program sona erdi.