Emniyet Mensupları İle Basın Mensupları Dostluk Maçında Buluştu

Niğde’de Polis Haftası etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ile basın mensupları takımları arasında oynanan dostluk maçında gülen taraf emniyet mensupları oldu.Türk Polis Teşkilatının 170. Kuruluş Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yer alan hava muhalefeti nedeniyle ertelenen dostluk maçı 5 Şubat Şehir Stadyumunun yanında bulunan sentetik futbol sahasında oynandı.Her yıl geleneksel olarak düzenlenen dostluk maçının ilk yarısını 3-1 mağlup kapatan basın mensupları, ikinci yarıda da etkin futbol ortaya koymasına rağmen beraberliği yakalayamadı. Emniyet mensupları 5-3 sahadan galibiyetle ayrıldı.Emniyet Mensupları, kendilerini yalnız bırakmayan basın mensuplarına teşekkür ederek, maç sonunda meyve suyu ve baklava ikram etti.Basın mensupları ise, Türk Polis Teşkilatının 170. Kuruluş yıl dönümünü kutlayarak: “Bu maçlarda önemli olan skor değil, emniyet ve basın mensuplarının birlik ve beraberlik için olmasıdır” dedi.