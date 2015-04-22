Bor’daki Kutlu Doğum Etkinlikleri Büyüledi

Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Bor ilçesi Halil Nuri Yurdakul Kültür merkezinde Bor Anadolu İmam Hatip ve Bor İmam Hatip Ortaokulunun beraber hazırlamış olduğu ‘’Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Hukuku’’temalı Kutlu Doğum Gecesi etkinliği büyük ilgi gördü.Geceye ilçe kaymakamı Abdullah Küçük, Bor Belediye Başkanı Sıtkı Erat,Bor İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Uğur Pekdemir, çok sayıda kurum amiri ve vatandaşlar katıldı.Program açılış konuşmasını yapan Bor Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yasin Şanlıtürk:’’Üç ayların başladığı bu günde Rabbim, aramızda bulunan kardeşliği daha ileri götürmeyi, birbirimize merhamet duyguları beslemeyi, birbirimizin ihtiyaçlarını gidermeyi, sıkıntılarımıza çare olmayı nasip etsin. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Birlik ve beraberliğimizi daim eylesin’’ dedi. Bu sözlerle Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl ülke çapında belirlediği ‘’Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Hukuku’’ temasına uygun bir söylemde bulundu.Program Bor Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Bor İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırlamış oldukları etkinliklerle devam etti. Gecenin sonunda Bor Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğünün ilçe genelinde liseler arası düzenlemiş olduğu ‘’Peygamberimize Mektup’’ yarışmasında dereceye giren öğrencilerle Bor İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu’’40 Hadis Ezberleme’’yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program Bor Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Bor İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin okuduğu 23 Hatmin duasıyla sona erdi.